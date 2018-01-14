Чубарова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1951
Отец ребёнка: Фуфачев Николай
Рождение ребёнка
20.12.1953
Дочь: Борисова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Фуфачев Николай
Рождение ребёнка
01.01.1958
Сын: Фуфачев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Фуфачев Николай
Рождение ребёнка
21.11.1959
Сын: Фуфачев Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Фуфачев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чубаров Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Фуфачев Николай
Смерть
Неизвестно