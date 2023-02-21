Фуфачев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуфачев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1951

Сын: Фуфачев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Чубарова Аксинья

Рождение ребёнка
20.12.1953

Дочь: Борисова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Чубарова Аксинья

Рождение ребёнка
01.01.1958

Сын: Фуфачев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Чубарова Аксинья

Рождение ребёнка
21.11.1959

Сын: Фуфачев Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Чубарова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чубаров Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Чубарова Аксинья

Смерть
Неизвестно
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