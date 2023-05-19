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(Форналь) Анна Григорьевна

Место рождения

Великая Сушица, Львівська область

Дата рождения

13.03.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1898

Отец: Форналь Григорий Ильич

Мать: Елена Николаевна

Великая Сушица, Львівська область
дом 12
Рождение ребёнка
07.07.1923

Сын: Панькив Иван Андреевич

Отец ребёнка: Панькив Андрей Иванович

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
11.02.1925

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Панькив Андрей Иванович

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
23.06.1927

Дочь: Катерина Андреевна

Отец ребёнка: Панькив Андрей Иванович

Великая Сушица, Львівська область
Бракосочетание
16.?.1930

Муж: Степаник Семён Михайлович

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
14.06.1932

Сын: Степаник Осип Семёнович

Отец ребёнка: Степаник Семён Михайлович

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
24.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степаник Семён Михайлович

Великая Сушица, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панькив Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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