(Форналь) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения13.03.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1898
Отец: Форналь Григорий Ильич
Мать: Елена Николаевна
дом 12
Рождение ребёнка
07.07.1923
Отец ребёнка: Панькив Андрей Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1925
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Панькив Андрей Иванович
Рождение ребёнка
23.06.1927
Дочь: Катерина Андреевна
Отец ребёнка: Панькив Андрей Иванович
Бракосочетание
16.?.1930
Рождение ребёнка
14.06.1932
Отец ребёнка: Степаник Семён Михайлович
Рождение ребёнка
24.04.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степаник Семён Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно