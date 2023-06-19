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(Добыш) Елена Николаевна

Место рождения

Великая Сушица, Львівська область

Дата рождения

04.03.1860

Дата смерти

31.07.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1860

Отец: Добыш Николай Васильевич

Мать: Анастасия Павловна

Великая Сушица, Львівська область
дом 91/77
Бракосочетание
05.?.1878

Муж: Гермак Михаил Иванович

Великая Сушица, Львівська область
дом 11
Рождение ребёнка
26.09.1879

Сын: Гермак Василий Михайлович

Отец ребёнка: Гермак Михаил Иванович

Великая Сушица, Львівська область
дом 11
Бракосочетание
24.06.1880

Муж: Форналь Григорий Ильич

Великая Сушица, Львівська область
дом 15
Рождение ребёнка
07.11.1881

Сын: Форналь Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Форналь Григорий Ильич

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
08.10.1887

Сын: Форналь Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Форналь Григорий Ильич

Великая Сушица, Львівська область
дом 11
Рождение ребёнка
?.07.1890

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Форналь Григорий Ильич

Великая Сушица, Львівська область
дом 12
Рождение ребёнка
11.07.1891

Сын: -

Отец ребёнка: Форналь Григорий Ильич

Великая Сушица, Львівська область
дом 12
Рождение ребёнка
02.11.1892

Дочь: Катерина Григорьевна

Отец ребёнка: Форналь Григорий Ильич

Великая Сушица, Львівська область
дом 12
Рождение ребёнка
26.11.1895

Дочь: Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Форналь Григорий Ильич

Великая Сушица, Львівська область
дом 12
Рождение ребёнка
03.04.1897

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Форналь Григорий Ильич

Великая Сушица, Львівська область
дом 12
Рождение ребёнка
13.03.1898

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Форналь Григорий Ильич

Великая Сушица, Львівська область
дом 12
Смерть
31.07.1915
Великая Сушица, Львівська область
дом 12