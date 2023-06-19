(Добыш) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.03.1860
Дата смерти31.07.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1860
Отец: Добыш Николай Васильевич
Мать: Анастасия Павловна
дом 91/77
Бракосочетание
05.?.1878
дом 11
Рождение ребёнка
26.09.1879
Сын: Гермак Василий Михайлович
Отец ребёнка: Гермак Михаил Иванович
дом 11
Бракосочетание
24.06.1880
дом 15
Рождение ребёнка
07.11.1881
Сын: Форналь Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Форналь Григорий Ильич
Рождение ребёнка
08.10.1887
Отец ребёнка: Форналь Григорий Ильич
дом 11
Рождение ребёнка
?.07.1890
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Форналь Григорий Ильич
дом 12
Рождение ребёнка
11.07.1891
Сын: -
Отец ребёнка: Форналь Григорий Ильич
дом 12
Рождение ребёнка
02.11.1892
Дочь: Катерина Григорьевна
Отец ребёнка: Форналь Григорий Ильич
дом 12
Рождение ребёнка
26.11.1895
Дочь: Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Форналь Григорий Ильич
дом 12
Рождение ребёнка
03.04.1897
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Форналь Григорий Ильич
дом 12
Рождение ребёнка
13.03.1898
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Форналь Григорий Ильич
дом 12
Смерть
31.07.1915
дом 12