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Селиванов Василий Степанович

Место рождения

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1852

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Селиванов Степан

Мать: не указана

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
11.02.1872 ст.

Жена: Селиванова Ирина Николаевна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Селиванов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Селиванова Ирина Николаевна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Селиванова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Селиванова Ирина Николаевна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.05.1878 ст.

Дочь: Селиванова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Селиванова Ирина Николаевна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Селиванова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Селиванова Ирина Николаевна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Селиванов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Селиванова Ирина Николаевна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Селиванова Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Селиванова Ирина Николаевна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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