Селиванов Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Селиванов Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1872 ст.
Рождение ребёнка
1874
Сын: Селиванов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Селиванова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Селиванова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Селиванова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
?.05.1878 ст.
Дочь: Селиванова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Селиванова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Селиванова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Селиванова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Селиванов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Селиванова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Селиванова Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Селиванова Ирина Николаевна