Селиванова Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеливанова Ирина Николаевна

Селиванова Ирина Николаевна

Место рождения

Грибаново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Николай Иванович

Мать: не указана

Грибаново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
11.02.1872 ст.

Муж: Селиванов Василий Степанович

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Селиванов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Селиванов Василий Степанович

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Селиванова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Селиванов Василий Степанович

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.05.1878 ст.

Дочь: Селиванова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Селиванов Василий Степанович

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Селиванова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Селиванов Василий Степанович

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Селиванов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Селиванов Василий Степанович

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Селиванова Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Селиванов Василий Степанович

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.