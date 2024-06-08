Селиванова Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Николай Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1872 ст.
Рождение ребёнка
1874
Сын: Селиванов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Селиванов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Селиванова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Селиванов Василий Степанович
Рождение ребёнка
?.05.1878 ст.
Дочь: Селиванова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Селиванов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Селиванова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Селиванов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Селиванов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Селиванов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Селиванова Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Селиванов Василий Степанович
Смерть
Неизвестно