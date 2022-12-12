Воронков Марк (Марка) Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Бракосочетание
17.10.1869 ст.
Поручители по жениху: Павел Фёдорович (возможно, двоюродный брат Марка Фомича), Филипп Акимович и Фёдор Фомич Воронков (родной брат Марка Фомича). Поручители по невесте: Иван Матвеевич Петин (родной ... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1871 ст.
Мать ребёнка: Воронкова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1873
Мать ребёнка: Воронкова Мария Матвеевна
Смерть
Неизвестно