Воронков Марк (Марка) Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронков Марк (Марка) Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Воронков Фома Ларионович

Мать: Воронкова Аксинья Ермиловна

Бракосочетание
17.10.1869 ст.

Жена: Воронкова Мария Матвеевна

Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители по жениху: Павел Фёдорович (возможно, двоюродный брат Марка Фомича), Филипп Акимович и Фёдор Фомич Воронков (родной брат Марка Фомича). Поручители по невесте: Иван Матвеевич Петин (родной ... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1871 ст.

Сын: Воронков Максим Маркович

Мать ребёнка: Воронкова Мария Матвеевна

Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Воронков Кирилл Маркович

Мать ребёнка: Воронкова Мария Матвеевна

Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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