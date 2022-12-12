Воронков Фома Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти21.10.1870 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Воронков Ларион
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1827
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Воронкова Аксинья Ермиловна
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Воронкова Аксинья Ермиловна
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Воронков Фёдор Фомич
Мать ребёнка: Воронкова Аксинья Ермиловна
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Воронков Марк Фомич
Мать ребёнка: Воронкова Аксинья Ермиловна
Смерть
21.10.1870 ст.
Похороны
23.10.1870 ст.