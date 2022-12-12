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Воронков Фома Ларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

21.10.1870 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Воронков Ларион

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1827

Жена: Воронкова Аксинья Ермиловна

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Воронков Василий Фомич

Мать ребёнка: Воронкова Аксинья Ермиловна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Воронков Дмитрий Фомич

Мать ребёнка: Воронкова Аксинья Ермиловна

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Воронков Фёдор Фомич

Мать ребёнка: Воронкова Аксинья Ермиловна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Воронков Марк Фомич

Мать ребёнка: Воронкова Аксинья Ермиловна

Смерть
21.10.1870 ст.
Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
23.10.1870 ст.
Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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