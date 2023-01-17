Воронкова Аксинья Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1806
Отец: Ермил
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1827
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Воронков Фома Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Воронков Фома Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Воронков Фёдор Фомич
Отец ребёнка: Воронков Фома Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Воронков Марк Фомич
Отец ребёнка: Воронков Фома Ларионович
Смерть
Неизвестно
Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область