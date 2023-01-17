Воронкова Аксинья Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкова Аксинья Ермиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Ермил

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1827

Муж: Воронков Фома Ларионович

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Воронков Василий Фомич

Отец ребёнка: Воронков Фома Ларионович

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Воронков Дмитрий Фомич

Отец ребёнка: Воронков Фома Ларионович

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Воронков Фёдор Фомич

Отец ребёнка: Воронков Фома Ларионович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Воронков Марк Фомич

Отец ребёнка: Воронков Фома Ларионович

Смерть
Неизвестно
Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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