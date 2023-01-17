Воронкова (Петина) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронкова (Петина) Мария Матвеевна

Воронкова (Петина) Мария Матвеевна

avatar

Место рождения

Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

После 1890

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Петин Матвей Никитович

Мать: Петина Матрёна Филипповна

Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
17.10.1869 ст.

Муж: Воронков Марк Фомич

Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители по жениху: Павел Фёдорович (возможно, двоюродный брат Марка Фомича), Филипп Акимович и Фёдор Фомич Воронков (родной брат Марка Фомича). Поручители по невесте: Иван Матвеевич Петин (родной ... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1871 ст.

Сын: Воронков Максим Маркович

Отец ребёнка: Воронков Марк Фомич

Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Воронков Кирилл Маркович

Отец ребёнка: Воронков Марк Фомич

Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1890
Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close