Воронкова (Петина) Мария Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиПосле 1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Петин Матвей Никитович
Бракосочетание
17.10.1869 ст.
Муж: Воронков Марк Фомич
Поручители по жениху: Павел Фёдорович (возможно, двоюродный брат Марка Фомича), Филипп Акимович и Фёдор Фомич Воронков (родной брат Марка Фомича). Поручители по невесте: Иван Матвеевич Петин (родной ... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1871 ст.
Отец ребёнка: Воронков Марк Фомич
Рождение ребёнка
Около 1873
Отец ребёнка: Воронков Марк Фомич
Смерть
После 1890