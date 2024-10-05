Головинская Софья Федорова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Головинская Софья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-подполковница
Восприемник
29.09.1824 ст.
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Анна Алексеева Вышневолоцкая
Восприемник
23.02.1833 ст.
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Алексей Алексеев Вышневолоцкий
Смерть
Неизвестно

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