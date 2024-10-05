Головинская Софья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-подполковница
Восприемник
29.09.1824 ст.
Анна Алексеева Вышневолоцкая
Восприемник
23.02.1833 ст.
Алексей Алексеев Вышневолоцкий
Смерть
Неизвестно