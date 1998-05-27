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Сладкова (Коновалова) Тамара Николаевна

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Место рождения

Россия,М.О.,Наро-Фоминский р-он, дер.Тарасково

Дата рождения

18.04.1933

Дата смерти

27.05.1998

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1933

Отец: Коновалов Николай

Мать: Нуждина Мария(Александра?) Ивановна

Россия,М.О.,Наро-Фоминский р-он, дер.Тарасково
Мать рано погибла, воспитывалась бабушкой-Нуждиной Агрофеной Петровной.Доподлинно неизвестно,как звали мать-Нуждина Александра Ивановна(1916-1946),либо Нуждина Мария Ивановна(1910-1944)
Бракосочетание
28.11.1955

Муж: Сладков Виктор Васильевич

М.О.,Наро-Фоминский -он.,Петровский сельсовет
В браке жили:М.О.,Одинцовский р-он,Голицыно
Рождение ребёнка
С 07.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сладков Виктор Васильевич

дер.Тарасково
Смерть
27.05.1998
НИИ Радио, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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