Нуждина (Нуждина) Мария(Александра?) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
18.04.1933
Дочь: Сладкова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Коновалов Николай
Россия,М.О.,Наро-Фоминский р-он, дер.Тарасково
Мать рано погибла, воспитывалась бабушкой-Нуждиной Агрофеной Петровной.Доподлинно неизвестно,как звали мать-Нуждина Александра Ивановна(1916-1946),либо Нуждина Мария Ивановна(1910-1944)
Смерть
Неизвестно