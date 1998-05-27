Нуждина (Нуждина) Мария(Александра?) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуждина (Нуждина) Мария(Александра?) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Нуждина Агрофена Петровна

Рождение ребёнка
18.04.1933

Дочь: Сладкова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Коновалов Николай

Россия,М.О.,Наро-Фоминский р-он, дер.Тарасково
Мать рано погибла, воспитывалась бабушкой-Нуждиной Агрофеной Петровной.Доподлинно неизвестно,как звали мать-Нуждина Александра Ивановна(1916-1946),либо Нуждина Мария Ивановна(1910-1944)
Смерть
Неизвестно
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