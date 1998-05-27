Коновалов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1933
Дочь: Сладкова Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Нуждина Мария(Александра?) Ивановна
Россия,М.О.,Наро-Фоминский р-он, дер.Тарасково
Мать рано погибла, воспитывалась бабушкой-Нуждиной Агрофеной Петровной.Доподлинно неизвестно,как звали мать-Нуждина Александра Ивановна(1916-1946),либо Нуждина Мария Ивановна(1910-1944)
Смерть
Неизвестно