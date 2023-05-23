Другов Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти09.02.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
1865
Сын: Другов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Другова Александра Стефановна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Хариесса Алексеевна
Мать ребёнка: Другова Александра Стефановна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Другов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Другова Александра Стефановна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Другова Александра Стефановна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Другова Александра Стефановна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Другов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Другова Александра Стефановна
Рождение ребёнка
26.01.1882
Дочь: Павла Алексеевна
Мать ребёнка: Другова Александра Стефановна
Работа или профессия
Неизвестно
Вологодская и Великоустюжская епархия, Вологодская губ., Вологодский уезд, с. Куркино, Спасская Преображенская церковь, диакон
Смерть
09.02.1904