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Другов Алексей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

09.02.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Другов Григорий Антипович

Мать: Другова Серафима Александрова

Рождение ребёнка
1865

Сын: Другов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Другова Александра Стефановна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Хариесса Алексеевна

Мать ребёнка: Другова Александра Стефановна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Другов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Другова Александра Стефановна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Другова Александра Стефановна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Другова Александра Стефановна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Другов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Другова Александра Стефановна

Рождение ребёнка
26.01.1882

Дочь: Павла Алексеевна

Мать ребёнка: Другова Александра Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
Вологодская и Великоустюжская епархия, Вологодская губ., Вологодский уезд, с. Куркино, Спасская Преображенская церковь, диакон
Смерть
09.02.1904
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