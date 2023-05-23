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Другов Григорий Антипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

07.04.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Другова Серафима Александрова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Беляева Евпраксия Григорьевна

Мать ребёнка: Другова Серафима Александрова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Другов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Другова Серафима Александрова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Другов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Другова Серафима Александрова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Другова Серафима Александрова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Измайлова Павла Григорьевна

Мать ребёнка: Другова Серафима Александрова

Рождение ребёнка
20.03.1848

Сын: Другов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Другова Серафима Александрова

Работа или профессия
Неизвестно
Вологодская и Великоустюжская епархия, Вологодская губ., Кадниковский уезд, Слободская Петропавловская церковь, пономарь
Смерть
07.04.1848