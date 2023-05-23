Другов Григорий Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти07.04.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Другова Серафима Александрова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Беляева Евпраксия Григорьевна
Мать ребёнка: Другова Серафима Александрова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Другов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Другова Серафима Александрова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Другов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Другова Серафима Александрова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Другова Серафима Александрова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Измайлова Павла Григорьевна
Мать ребёнка: Другова Серафима Александрова
Рождение ребёнка
20.03.1848
Сын: Другов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Другова Серафима Александрова
Работа или профессия
Неизвестно
Вологодская и Великоустюжская епархия, Вологодская губ., Кадниковский уезд, Слободская Петропавловская церковь, пономарь
Смерть
07.04.1848