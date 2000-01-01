Мартынов Андриан Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Мартынов Максим Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мартынов Никифор Андрианович
Мать ребёнка: Домна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Мартынов Егор Андрианович
Мать ребёнка: Домна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно