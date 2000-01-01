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Мартынов Андриан Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Мартынов Максим Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Мартынов Никифор Андрианович

Мать ребёнка: Домна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Мартынов Егор Андрианович

Мать ребёнка: Домна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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