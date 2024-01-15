Мартынова Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова Евдокия Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Степанида Максимова

Отец ребёнка: Мартынов Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Мартынов Павел Максимов

Отец ребёнка: Мартынов Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ирина Максимова

Отец ребёнка: Мартынов Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Мартынов Андриан Максимович

Отец ребёнка: Мартынов Максим Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Максим Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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