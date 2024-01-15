Мартынова Евдокия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Степанида Максимова
Отец ребёнка: Мартынов Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Мартынов Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ирина Максимова
Отец ребёнка: Мартынов Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Мартынов Андриан Максимович
Отец ребёнка: Мартынов Максим Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно