Домна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мартынов Никифор Андрианович
Отец ребёнка: Мартынов Андриан Максимович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Мартынов Егор Андрианович
Отец ребёнка: Мартынов Андриан Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно