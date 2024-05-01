Вовк Иосиф Лукич 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВовк Иосиф Лукич

Вовк Иосиф Лукич

avatar

Место рождения

х. Костюки, Полтавская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

06.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Вовк Лука Григорьевич

Мать: Вовк Пелагея

х. Костюки, Полтавская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вовк Наталья Денисовна

Рождение ребёнка
16.02.1927

Сын: Вовк Федор Иосифович

Мать ребёнка: Вовк Наталья Денисовна

Украинская ССР, Полтавская обл., Хорольский р-н, с. Трубайцы
Смерть
06.02.1945
г. Харьков
Причина смерти: Острая лейкемия
Похороны
Неизвестно
г. Харьков, Ново-Пушкинское кладбище, могила № 12. Место захоронения г. Харьков, Дзержинский р-н, лесопарк, кв. 60

Мы используем куки для улучшения работы сайта.