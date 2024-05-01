Вовк Иосиф Лукич
Место рождениях. Костюки, Полтавская область
Дата рождения1896
Дата смерти06.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Вовк Лука Григорьевич
Мать: Вовк Пелагея
х. Костюки, Полтавская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вовк Наталья Денисовна
Рождение ребёнка
16.02.1927
Сын: Вовк Федор Иосифович
Мать ребёнка: Вовк Наталья Денисовна
Украинская ССР, Полтавская обл., Хорольский р-н, с. Трубайцы
Смерть
06.02.1945
г. Харьков
Причина смерти: Острая лейкемия
Похороны
Неизвестно
г. Харьков, Ново-Пушкинское кладбище, могила № 12. Место захоронения г. Харьков, Дзержинский р-н, лесопарк, кв. 60