Вовк Пелагея Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вовк Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вовк) Ульяна Лукинична

Отец ребёнка: Вовк Лука Григорьевич

Вишняки, Полтавская область, 37860, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вовк) Матрона Лукинична

Отец ребёнка: Вовк Лука Григорьевич

Вишняки, Полтавская область, 37860, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вовк) Евдокия Лукинична

Отец ребёнка: Вовк Лука Григорьевич

Вишняки, Полтавская область, 37860, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вовк) Аграфена Лукинична

Отец ребёнка: Вовк Лука Григорьевич

Вишняки, Полтавская область, 37860, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вовк Иван Лукич

Отец ребёнка: Вовк Лука Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вовк Григорий Лукич

Отец ребёнка: Вовк Лука Григорьевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Вовк Иосиф Лукич

Отец ребёнка: Вовк Лука Григорьевич

х. Костюки, Полтавская область
Рождение ребёнка
27.06.1904

Сын: Вовк Петр Лукич

Отец ребёнка: Вовк Лука Григорьевич

Вишняки, Полтавская область, 37860, Украина
Рождение ребёнка
1907

Сын: Вовк Федор Лукич

Отец ребёнка: Вовк Лука Григорьевич

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