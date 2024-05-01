Вовк Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вовк) Ульяна Лукинична
Отец ребёнка: Вовк Лука Григорьевич
Вишняки, Полтавская область, 37860, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вовк) Матрона Лукинична
Отец ребёнка: Вовк Лука Григорьевич
Вишняки, Полтавская область, 37860, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вовк) Евдокия Лукинична
Отец ребёнка: Вовк Лука Григорьевич
Вишняки, Полтавская область, 37860, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вовк) Аграфена Лукинична
Отец ребёнка: Вовк Лука Григорьевич
Вишняки, Полтавская область, 37860, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вовк Иван Лукич
Отец ребёнка: Вовк Лука Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вовк Григорий Лукич
Отец ребёнка: Вовк Лука Григорьевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Вовк Иосиф Лукич
Отец ребёнка: Вовк Лука Григорьевич
х. Костюки, Полтавская область
Рождение ребёнка
27.06.1904
Сын: Вовк Петр Лукич
Отец ребёнка: Вовк Лука Григорьевич
Вишняки, Полтавская область, 37860, Украина
Рождение ребёнка
1907
Сын: Вовк Федор Лукич
Отец ребёнка: Вовк Лука Григорьевич