Вовк Наталья Денисовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вовк Наталья Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вовк Иосиф Лукич

Рождение ребёнка
16.02.1927

Сын: Вовк Федор Иосифович

Отец ребёнка: Вовк Иосиф Лукич

Украинская ССР, Полтавская обл., Хорольский р-н, с. Трубайцы
Смерть
Неизвестно

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