Вовк Наталья Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вовк Иосиф Лукич
Рождение ребёнка
16.02.1927
Сын: Вовк Федор Иосифович
Отец ребёнка: Вовк Иосиф Лукич
Украинская ССР, Полтавская обл., Хорольский р-н, с. Трубайцы
Смерть
Неизвестно