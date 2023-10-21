Якимович Фома Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.09.1916
Дочь: Машко Надежда Фоминична
Мать ребёнка: Якимович Анна Осиповна
Рождение ребёнка
01.07.1922
Дочь: Карпович Ксения Фомична
Мать ребёнка: Якимович Анна Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якимович Вера Фоминична
Мать ребёнка: Якимович Анна Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Якимович Анна Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якимович Анна Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Якимович Анна Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якимович Лука Фомич
Мать ребёнка: Якимович Анна Осиповна
Смерть
Неизвестно