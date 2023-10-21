Якимович Фома Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимович Фома Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1916

Дочь: Машко Надежда Фоминична

Мать ребёнка: Якимович Анна Осиповна

Рождение ребёнка
01.07.1922

Дочь: Карпович Ксения Фомична

Мать ребёнка: Якимович Анна Осиповна

Вилейка, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якимович Вера Фоминична

Мать ребёнка: Якимович Анна Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимович Григорий Фомич

Мать ребёнка: Якимович Анна Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якимович Анна Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимович Николай Фомич

Мать ребёнка: Якимович Анна Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимович Лука Фомич

Мать ребёнка: Якимович Анна Осиповна

Смерть
Неизвестно
Вилейка, Вилейский район, Минская область
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