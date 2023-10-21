Якимович Надежда Фомична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимович Надежда Фомична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якимович Фома

Мать: Якимович Анна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Машко Павлина Степановна

Отец ребёнка: не указан

Вилейка, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машко Владимир Степанович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машко Степан

Смерть
Неизвестно
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