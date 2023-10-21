Якимович Надежда Фомична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якимович Фома
Мать: Якимович Анна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Машко Павлина Степановна
Отец ребёнка: не указан
Вилейка, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машко Владимир Степанович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Машко Степан
Смерть
Неизвестно