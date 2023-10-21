Якимович Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Карпович Ксения Фомична
Отец ребёнка: Якимович Фома
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якимович Фома
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якимович Фома
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якимович Надежда Фомична
Отец ребёнка: Якимович Фома
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якимович Лука Фомич
Отец ребёнка: Якимович Фома
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якимович Фома
Смерть
Неизвестно