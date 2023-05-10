Цывунин Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
08.01.1950
Сын: Цывунин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Цывунина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цывунина Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Цывунина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цывунин Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Цывунина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цывунин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Цывунина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цывунин Станислав Григорьевич
Мать ребёнка: Цывунина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цывунин Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Цывунина Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цывунина Анна Михайловна
Смерть
1984