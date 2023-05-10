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Цывунин Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Цывунин Василий Григорьевич

Мать: Цывунина Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
08.01.1950

Сын: Цывунин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Цывунина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цывунина Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Цывунина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цывунин Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Цывунина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цывунин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Цывунина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цывунин Станислав Григорьевич

Мать ребёнка: Цывунина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цывунин Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Цывунина Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цывунина Анна Михайловна

Смерть
1984
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