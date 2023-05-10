Цывунин Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Цывунин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Цывунина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
20.11.1918
Сын: Цывунин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Цывунина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цывунина Маргарита Васильевна
Мать ребёнка: Цывунина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Цывунина Евдокия Филипповна
Смерть
Неизвестно