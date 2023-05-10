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Цывунин Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Цывунин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Цывунина Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
20.11.1918

Сын: Цывунин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Цывунина Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цывунина Маргарита Васильевна

Мать ребёнка: Цывунина Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цывунина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Цывунина Евдокия Филипповна

Смерть
Неизвестно