Цывунина (Камбалова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цывунина (Камбалова) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1950

Сын: Цывунин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Цывунин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цывунина Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Цывунин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цывунин Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Цывунин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цывунин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Цывунин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цывунин Станислав Григорьевич

Отец ребёнка: Цывунин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цывунин Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Цывунин Григорий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цывунин Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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