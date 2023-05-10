Цывунина (Камбалова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.01.1950
Сын: Цывунин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Цывунин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цывунина Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Цывунин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цывунин Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Цывунин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цывунин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Цывунин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цывунин Станислав Григорьевич
Отец ребёнка: Цывунин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цывунин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Цывунин Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно