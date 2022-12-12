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Екимов Афанасий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Екимов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1926

Сын: Екимов Фёдор Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Екимов Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Екимова Анна Михайловна

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.03.1937

Сын: Екимов Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Екимов Борис Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екимова Анна Михайловна

Смерть
1950
Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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