Екимов Афанасий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Екимов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1926
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Екимов Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Екимова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
25.03.1937
Сын: Екимов Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екимова Анна Михайловна
Смерть
1950