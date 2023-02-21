Перова (Екимова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перова (Екимова) Екатерина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Екимов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перов Алексей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перов Николай Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перов Александр

Смерть
Неизвестно
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