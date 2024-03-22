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Екимов Александр Афанасьевич

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Место рождения

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1932

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Екимов Афанасий Павлович

Мать: Екимова Анна Михайловна

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.03.1957

Сын: Екимов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Екимова Лидия Александровна

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.02.1960

Сын: Екимов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Екимова Лидия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екимова Лидия Александровна

Смерть
1962
Гари, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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