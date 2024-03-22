Екимов Александр Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Екимов Афанасий Павлович
Мать: Екимова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
18.03.1957
Сын: Екимов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Екимова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
14.02.1960
Сын: Екимов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Екимова Лидия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962
Гари, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область