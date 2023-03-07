Судаков Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1722
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1697
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Фома Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1722