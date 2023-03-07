Судаков Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судаков Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1722

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Судаков Борис Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Фома Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1722
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