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Судаков Борис Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: Судаков Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Судаков Трофим Борисов

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Пелагея Борисова

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Судаков Гаврила Борисов

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1755
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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