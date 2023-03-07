Судаков Борис Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1697
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: Судаков Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Пелагея Борисова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1755