Судаков Трофим Борисов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Судаков Борис Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Марья Трофимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762