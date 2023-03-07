Фома Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фома Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1712 г.р.

Дети

Около 1737 г.р.
До 1744 г.р.
Около 1746 г.р.
Около 1751 г.р.
Около 1752 г.р.
Около 1754 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: Судаков Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Гаврила Фомин

Мать ребёнка: Мавра Глебова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1744

Сын: Власий Фомин

Мать ребёнка: Мавра Глебова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Михаил Фомин

Мать ребёнка: Мавра Глебова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Естифей Фомин

Мать ребёнка: Мавра Глебова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Василий Фомин

Мать ребёнка: Мавра Глебова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Орина Фомина

Мать ребёнка: Мавра Глебова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Акинфей Фомин

Мать ребёнка: Мавра Глебова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Глебова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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