Фома Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: Судаков Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Гаврила Фомин
Мать ребёнка: Мавра Глебова
Рождение ребёнка
До 1744
Сын: Власий Фомин
Мать ребёнка: Мавра Глебова
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Михаил Фомин
Мать ребёнка: Мавра Глебова
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Естифей Фомин
Мать ребёнка: Мавра Глебова
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Василий Фомин
Мать ребёнка: Мавра Глебова
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Орина Фомина
Мать ребёнка: Мавра Глебова
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Акинфей Фомин
Мать ребёнка: Мавра Глебова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Глебова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762