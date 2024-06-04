Мавра Глебова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Тимофеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Гаврила Фомин
Отец ребёнка: Фома Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Власий Фомин
Отец ребёнка: Фома Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Михаил Фомин
Отец ребёнка: Фома Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Естифей Фомин
Отец ребёнка: Фома Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Василий Фомин
Отец ребёнка: Фома Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Ирина (Арина) Фомина
Отец ребёнка: Фома Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Акинфей Фомин
Отец ребёнка: Фома Тимофеев
Смерть
После 1762