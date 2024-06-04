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Мавра Глебова

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1703 г.р.

Дети

Около 1737 г.р.
Около 1743 г.р.
Около 1746 г.р.
Около 1751 г.р.
Около 1752 г.р.
Около 1754 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Гаврила Фомин

Отец ребёнка: Фома Тимофеев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Власий Фомин

Отец ребёнка: Фома Тимофеев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Михаил Фомин

Отец ребёнка: Фома Тимофеев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Естифей Фомин

Отец ребёнка: Фома Тимофеев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Василий Фомин

Отец ребёнка: Фома Тимофеев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Ирина (Арина) Фомина

Отец ребёнка: Фома Тимофеев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Акинфей Фомин

Отец ребёнка: Фома Тимофеев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762

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