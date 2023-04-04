Гаркави (Гиль) Софья Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаркави (Гиль) Софья Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гиль Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Гаркави Владимир Осипович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Гаркави Осип Владимирович

Отец ребёнка: Гаркави Владимир Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаркави Владимир Осипович

Смерть
1940
Париж
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