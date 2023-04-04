Гаркави (Гиль) Софья Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гиль Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Гаркави Владимир Осипович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Гаркави Осип Владимирович
Отец ребёнка: Гаркави Владимир Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940
Париж