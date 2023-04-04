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Гаркави Владимир Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Гаркави Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Гаркави Софья Моисеевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Гаркави Осип Владимирович

Мать ребёнка: Гаркави Софья Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаркави Софья Моисеевна

Работа или профессия
Неизвестно
присяжный поверенный, адвокат
Смерть
1911