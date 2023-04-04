Гаркави Владимир Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти1911
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Гаркави Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Гаркави Софья Моисеевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Гаркави Осип Владимирович
Мать ребёнка: Гаркави Софья Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаркави Софья Моисеевна
Работа или профессия
Неизвестно
присяжный поверенный, адвокат
Смерть
1911