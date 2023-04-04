Гаркави Осип Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1958
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Гаркави Владимир Осипович
Мать: Гаркави Софья Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Осиповна
Мать ребёнка: Гаркави Надежда Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
специалист в области генетики, селекции молочного крупного скота, один из авторов создания уральского отродья чёрно-пёстрой породы, профессор
Смерть
1958