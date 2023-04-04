Гаркави Осип Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаркави Осип Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Гаркави Владимир Осипович

Мать: Гаркави Софья Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Осиповна

Мать ребёнка: Гаркави Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаркави Надежда Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
специалист в области генетики, селекции молочного крупного скота, один из авторов создания уральского отродья чёрно-пёстрой породы, профессор
Смерть
1958
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