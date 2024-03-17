Зуев Алексей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуев Алексей Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1911

Дата смерти

20.10.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1911

Отец: Зуев Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Бурдина Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Зуева Ефросинья Антоновна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зуева Ефросинья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Ефросинья Антоновна

Смерть
20.10.1969
Самара, Самара, Самарская область
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