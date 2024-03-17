Зуев Алексей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1911
Дата смерти20.10.1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1911
Отец: Зуев Антон
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Бурдина Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Зуева Ефросинья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зуева Ефросинья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.1969