Плешкова Смирных (Польникова) Анисия Казминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешкова Смирных (Польникова) Анисия Казминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1889

Дата смерти

02.12.1957

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1889

Отец: Польников Косьма Иудин

Мать: Польникова Мария Андрианова

Рождение ребёнка
12.09.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плешков Петр Иосифович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Смирных Елена Васильевна

Отец ребёнка: Смирных Василий Ильич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Смирных Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Смирных Василий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирных Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Смирных Василий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирных Мария Васильевна

Отец ребёнка: Смирных Василий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирных Иван Васильевич

Отец ребёнка: Смирных Василий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирных Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Смирных Василий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирных Василий Ильич

Смерть
02.12.1957
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