Плешкова Смирных (Польникова) Анисия Казминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1889
Дата смерти02.12.1957
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1889
Рождение ребёнка
12.09.1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плешков Петр Иосифович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Смирных Елена Васильевна
Отец ребёнка: Смирных Василий Ильич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Смирных Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Смирных Василий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирных Василий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирных Мария Васильевна
Отец ребёнка: Смирных Василий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирных Василий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирных Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Смирных Василий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.1957