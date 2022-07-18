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Смирных Василий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирных Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Плешкова Смирных (Польникова) Анисия Казминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирных Мария Васильевна

Мать ребёнка: Плешкова Смирных (Польникова) Анисия Казминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирных Иван Васильевич

Мать ребёнка: Плешкова Смирных (Польникова) Анисия Казминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирных Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Плешкова Смирных (Польникова) Анисия Казминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешкова Смирных (Польникова) Анисия Казминична

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Смирных Елена Васильевна

Мать ребёнка: Плешкова Смирных (Польникова) Анисия Казминична

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Смирных Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Плешкова Смирных (Польникова) Анисия Казминична

Смерть
Неизвестно

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