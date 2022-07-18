Смирных Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Плешкова Смирных (Польникова) Анисия Казминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирных Мария Васильевна
Мать ребёнка: Плешкова Смирных (Польникова) Анисия Казминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Плешкова Смирных (Польникова) Анисия Казминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирных Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Плешкова Смирных (Польникова) Анисия Казминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Смирных Елена Васильевна
Мать ребёнка: Плешкова Смирных (Польникова) Анисия Казминична
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Смирных Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Плешкова Смирных (Польникова) Анисия Казминична
Смерть
Неизвестно