Шаргаева (Баранова) Иулиания Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Баранов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаргаева Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаргаева Ирина Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаргаева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаргаева Анна Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаргаев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1908
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.10.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Журавинка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1976