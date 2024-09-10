Шаргаева (Баранова) Иулиания Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаргаева (Баранова) Иулиания Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Баранов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаргаева Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаргаева Ирина Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаргаева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаргаева Анна Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаргаев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирюшкин Егор Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1908

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.10.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Журавинка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1976

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