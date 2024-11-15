село Журавинка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Журавинка

Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2529Журавинка, с. вл.при рч. Малой Хупте.103575442447Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Фофоновская волость
1051. Журавинка, село бывшее владельческое и государственное, при речке М. Хупте, дворов 175, жителей 1027, церковь православная, школа

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Фофоновская волость
Журавинка Большая село5336на тр. ряжск-раненбургь при р. Малой Хупте 2256767191395116711Фофоновская сл. Церк. кам., шк., каз. вин. лав., 2 ветр. мел., рушал. 1 мельн. с керосинов двигателем
С. Журавинки усад. цер. причта5337310121167Фофоновская сл.
Журавинка, жив. однодворцы деревня5338на тр. ряжск-раненбургъ1134397311688Фофоновская сл.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ряжский район
523Журавинкасело53°38'с.ш.39°58'в.д.N-37-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ряжский муниципальный район, Журавинское сельское поселение
61630420101с Журавинкасело

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