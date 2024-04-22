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Артемий Маркин

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

08.10.1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1799 ст.

Отец: Марк Никифоров

Мать: Ирина Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Родион Артемьев

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.07.1821 ст.

Дочь: Евдокия Артемьева

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.04.1824 ст.

Сын: Осип Артемьев

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.09.1826 ст.

Дочь: Ефимия Артемьева

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.10.1827 ст.

Сын: Филипп Артемьев

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.11.1831 ст.

Дочь: Матрена Артемьева

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.01.1834 ст.

Дочь: Меланья Артемьева

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.02.1836 ст.

Сын: Анисим Артемьев

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.03.1838 ст.

Дочь: Дарья Артемьев

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.06.1839 ст.

Дочь: Агриппина Артемьева

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимия Артемьева

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ефимова

Смерть
Неизвестно
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