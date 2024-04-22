Артемий Маркин
Место рождения
Дата рождения08.10.1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1799 ст.
Отец: Марк Никифоров
Мать: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1820 ст.
Сын: Родион Артемьев
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
08.07.1821 ст.
Дочь: Евдокия Артемьева
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
12.04.1824 ст.
Сын: Осип Артемьев
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
19.09.1826 ст.
Дочь: Ефимия Артемьева
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
28.10.1827 ст.
Сын: Филипп Артемьев
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
22.11.1831 ст.
Дочь: Матрена Артемьева
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
02.01.1834 ст.
Дочь: Меланья Артемьева
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
10.02.1836 ст.
Сын: Анисим Артемьев
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
26.03.1838 ст.
Дочь: Дарья Артемьев
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
27.06.1839 ст.
Дочь: Агриппина Артемьева
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимия Артемьева
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ефимова
Смерть
Неизвестно