Носарева Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.11.1929
Отец ребёнка: Носарев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Носарев Георгий Федорович
Отец ребёнка: Носарев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Носарева Галина Федоровна
Отец ребёнка: Носарев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Носарев Василий Федорович
Отец ребёнка: Носарев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1943
Сын: Носарев Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Носарев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Носарева Людмила Федоровна
Отец ребёнка: Носарев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Носарев Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носарева Нина Федоровна
Отец ребёнка: Носарев Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Гусев, Гусевский, Калининградская область