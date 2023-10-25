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Носарева Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1929

Сын: Носарев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Носарев Федор Иванович

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Носарев Георгий Федорович

Отец ребёнка: Носарев Федор Иванович

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Носарева Галина Федоровна

Отец ребёнка: Носарев Федор Иванович

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Носарев Василий Федорович

Отец ребёнка: Носарев Федор Иванович

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Носарев Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Носарев Федор Иванович

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Носарева Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Носарев Федор Иванович

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Рождение ребёнка
1952

Сын: Носарев Павел Федорович

Отец ребёнка: Носарев Федор Иванович

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носарева Нина Федоровна

Отец ребёнка: Носарев Федор Иванович

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носарев Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
Гусев, Гусевский, Калининградская область
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