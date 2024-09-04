Алгазин Иов Петрович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, село Седельниковское
Дата рождения27.07.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1914
Отец: Алгазин Пётр Иванович
Мать: Алгазина Васса Назаровна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
01.08.1914
Ф.16, оп.2, д. 1193 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1914 год | Стр.13 | 22. | Месяц, число, место рождения: | Июля двадцатьседьмого числа тысяча девят... Показать все
Смерть
Неизвестно