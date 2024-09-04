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Алгазин Иов Петрович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, село Седельниковское

Дата рождения

27.07.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1914

Отец: Алгазин Пётр Иванович

Мать: Алгазина Васса Назаровна

Место жительства
Неизвестно
Крещение
01.08.1914
Ф.16, оп.2, д. 1193 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1914 год | Стр.13 | 22. | Месяц, число, место рождения: | Июля двадцатьседьмого числа тысяча девят... Показать все
Смерть
Неизвестно

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