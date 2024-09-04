Алгазина Васса Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Васса Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Пётр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1912

Дочь: (Алгазина) Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Алгазин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Алгазин Нифонт Петрович

Отец ребёнка: Алгазин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
27.07.1914

Сын: Алгазин Иов Петрович

Отец ребёнка: Алгазин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Алгазин Иван Петрович

Отец ребёнка: Алгазин Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно

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