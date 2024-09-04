Алгазина Васса Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1912
Дочь: (Алгазина) Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Алгазин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Алгазин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1914
Сын: Алгазин Иов Петрович
Отец ребёнка: Алгазин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Алгазин Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно