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Алгазин Пётр Иванович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Алгазин Иван Иванович

Мать: Алгазина Александра Алексеевна (?)

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Васса Назаровна

Рождение ребёнка
22.05.1912

Дочь: (Алгазина) Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Алгазина Васса Назаровна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Алгазин Нифонт Петрович

Мать ребёнка: Алгазина Васса Назаровна

Рождение ребёнка
27.07.1914

Сын: Алгазин Иов Петрович

Мать ребёнка: Алгазина Васса Назаровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Алгазин Иван Петрович

Мать ребёнка: Алгазина Васса Назаровна

Смерть
Неизвестно

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