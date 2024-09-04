Алгазин Пётр Иванович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина Васса Назаровна
Рождение ребёнка
22.05.1912
Дочь: (Алгазина) Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Алгазина Васса Назаровна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Алгазина Васса Назаровна
Рождение ребёнка
27.07.1914
Сын: Алгазин Иов Петрович
Мать ребёнка: Алгазина Васса Назаровна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Алгазина Васса Назаровна
Смерть
Неизвестно