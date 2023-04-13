Извекова Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

04.03.1838

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1804

Сын: Извеков Семен Мелентьевич

Отец ребёнка: Извеков Мелентий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Извеков Прохор Мелентьевич

Отец ребёнка: Извеков Мелентий Афанасьевич

Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Извеков Гавриил Мелентьевич

Отец ребёнка: Извеков Мелентий Афанасьевич

Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Зайцева Анна Мелентьевна

Отец ребёнка: Извеков Мелентий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Извеков Афанасий Мелентьевич

Отец ребёнка: Извеков Мелентий Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Извеков Мелентий Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.1838
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