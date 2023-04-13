Извекова Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти04.03.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1804
Сын: Извеков Семен Мелентьевич
Отец ребёнка: Извеков Мелентий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Извеков Прохор Мелентьевич
Отец ребёнка: Извеков Мелентий Афанасьевич
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Извеков Гавриил Мелентьевич
Отец ребёнка: Извеков Мелентий Афанасьевич
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Зайцева Анна Мелентьевна
Отец ребёнка: Извеков Мелентий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Извеков Афанасий Мелентьевич
Отец ребёнка: Извеков Мелентий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.1838